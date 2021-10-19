Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Dota 2 The International şampiyonu Team Spirit'in galibiyetini kutladı

Moskova merkezli Team Spirit, bu hafta sonu The International 2021'de kupayı kaldırdı ve bu süreçte 18 milyon dolarlık, e- spor tarihinin en büyük ödülünü aldılar. Ekip ayrıca Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'den resmi bir tebrik mektubu aldı. Çin takımı PSG'yi yenen Team Spirit. LGD bu gaming bu hafta sonu, on yıl içinde Dota 2 şampiyonluğu kazanan ilk Doğu Avrupa takımı oldu.

"HAK ETTİĞİNİZ ZAFER İÇİN TEBRİKLER"

Putin, Kremlin.ru'da yayınladığı mesajda, "Uluslararası 2021'deki hak ettiğiniz dota-2 Dünya Şampiyonası zaferiniz için tebrikler. Tarihte ilk kez Team Spirit kulübünün Rus takımı bu prestijli yarışmaları kazandı. Bravo!" dedi.

"Finale giderken, olağanüstü liderlik nitelikleri ve dayanışma gösterdiniz ve gerçek bir beceri ve karakter testi haline gelen belirleyici düelloda, en önemli anda güçlü rakiplerden inisiyatif almayı ve konsantre olmayı başardınız. E-sporcularımızın her zaman hedef odaklı ve her zirveyi fethedebilecek kapasitede olduklarını uygulamalı olarak kanıtladılar.

KUPA 10 YILIN ARDINDAN İLK DEFA DOĞU AVRUPA'YA GİTTİ

Team Spirit, Ukrayna takımı Natus Vincere'nin (Na'Vi) 2011'de ilk kez uluslararası kupayı kazanmasının ardından bu yana, Doğu Avrupa'da on yıl içinde The International'ı kazanan ilk takım oldu. Bu, galibiyeti başlı başına oldukça büyük bir olay haline getiriyor, ancak aynı zamanda çok zorlu bir savaştı: Team Spirit, Çin ekibi PSG'ye karşı 2-0'lık bir üstünlük sağladı.

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"RUSLAR ARASINDA TEAM SPIRIT'IN ZAFERİ BÜYÜK BİR ZAFERDİ"

Putin'in kamuoyu önünde tebrik etmesi, ana akım e-spor tanınırlığının arttığı ve aynı zamanda ulusal zaferi yansıtmak için spor etkinliklerini kullanan büyük güçlerin uzun bir tarihin bir parçası olduğu durumuna bir örnek ekliyor. ABD ve SSCB 20. Uluslararası halkın bilincinde bu olaylar kadar yüksek değil, ancak bir galibiyet bir kazançtır ve özellikle genç, e-spor meraklısı Ruslar arasında, Team Spirit'in zaferi büyük bir zaferdi.

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