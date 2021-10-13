Rusya'da havai fişekler belediye otobüsünün üstüne düştü

Rusya'da kimliği belirsiz kişilerce atılan havai fişekler belediye otobüslerinin bulunduğu bir garajdaki otobüslerden birinin üstüne düşerek yangın çıkmasına neden oldu.

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce atılan havai fişekler, Kamçatka-Petropavlovsk seferlerini düzenleyen belediye otobüslerinin bulunduğu garajdaki bir otobüs üstüne düştü. Gece yarısına doğru yaşanan olayda, fırlatıldıktan sonra bir süre havada süzülen havai fişeğin otobüslerden birinin üstüne düşmesi sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden devriye polisleri hemen harekete geçerek, araçlarıyla garaja geldi. Çok sayıda otobüsün yan yana bulunduğu garajda, yangının yayılmasını önlemek için polislerden biri otobüsün üzerine tırmandı. Otobüsün üzerine tırmanan polis memuru yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ederek, garajdaki yaklaşık 20 otobüsün yanmasının önüne geçti. Olay anı, garajın güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedilirken, havai fişekleri atanların bulunması için çalışma başlatıldı. - MOSKOVA

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