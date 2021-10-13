Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dini liderleri Moskova'da bir araya geldi - Haberler
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Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dini liderleri Moskova'da bir araya geldi

AA - Haberler | Güncel

Moskova Patriği Kirill, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade ve Ermenistan'ın dini lideri Katolikos 2. Garegin Moskova'da bir araya geldi.

Moskova Patriği Kirill, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade ve Ermenistan'ın dini lideri Katolikos 2. Garegin Moskova'da bir araya geldi.

Yapılan üçlü görüşmeden sonra Moskova Patriği Kirill, ortak açıklamayı okudu.

Dinlerin etnik gruplar arasındaki barışı sağlama potansiyeline sahip olduğunu belirten Kirill, "Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri bu aşamada ne kadar zor olursa olsun yıllarca süren trajik çatışmanın açtığı yaraları Tanrı'ya inanç ve sevginin iyileştireceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kirill, Kafkasya'nın her zaman halk, dil ve kültür çeşitliliğiyle ünlü olduğunu vurgulayarak "Azerbaycan ve Ermeni halkları için birlikte yaşamaktan başka bir gelecek yok. İnsanların birbirlerine olan güvenlerini yeniden sağlama, komşuya saygı, karşılıklı yardıma hazır olmayı yeniden öğrenmek özellikle bugün çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dini mekanlara, tarihi anıt ve mezarlara, farklı inançtan insanların dini duygularına saygının önemine dikkat çeken Kirill, "Dini liderler, dinler ve halklar arasında iyi komşuluk atmosferi yaratmak ve sürdürmek için yetkilerini kullanmaya çağrılmaktadır." dedi.

Kirill, bölgede kayıpların akıbetinin netleştirilmesi, savaş esirlerinin serbest bırakılması sürecinin kolaylaştırılması ve sivillerin hayatını tehdit eden izinsiz silah kullanımının önlenmesi için çağrı yaptıklarını belirterek "Dini liderler, şimdiki ve gelecek nesillerin refahı ve faydası için Azerbaycan ve Ermenistan halklarının uzlaşmasına katkıda bulunmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dini liderleri Moskova'da bir araya geldi

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dini liderleri Moskova'da bir araya geldi

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dini liderleri Moskova'da bir araya geldi

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dini liderleri Moskova'da bir araya geldi
AA - Son Dakika Haberleri
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