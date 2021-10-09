Rus turist kaldığı otelin odasında ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus turist kaldığı otelin odasında ölü bulundu

AA - Haberler | 3. Sayfa
Rus turist kaldığı otelin odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus turist, otel odasında ölü bulundu.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde kalan Rus Turist Andrei Gozhev'in (44) odasından uzun süre çıkmamasından şüphelenen otel yetkilileri, harekete geçti.

CANSIZ BEDENİNİ OTEL ÇALIŞANI BULDU

Odaya giren otel çalışanları, Rus turisti hareketsiz bulunca 112 Acil Servisten yardım istedi. Otele gelen sağlık görevlileri turistin öldüğünü belirledi.

ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Andrei Gozhev'in cenazesi, savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
Karısını bıçakla öldürüp intihara kalkışan koca, kanlar içinde dışarıya kadar emekleyerek çıktı

Karısını bıçakla öldürüp intihara kalkışan koca, kanlar içinde dışarıya kadar emekleyerek çıktı

 Yaya geçidinden karşıya geçen iki Rus turiste otomobil çarptı! Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti

Yaya geçidinden karşıya geçen iki Rus turiste otomobil çarptı! Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Düm Tek Tek Gökhan Çıra Seren Serengil
Spor Serdar Aziz Ersun Yanal Fatih Terim Caner Erkin Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rus turist kaldığı otelin odasında ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 16:34:23. #1.17#