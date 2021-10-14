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Rümeysa Gelgi kimdir? Rümeysa Gelgi boyu kaç, hastalığı nedir?

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Rümeysa Gelgi kimdir? Rümeysa Gelgi boyu kaç, hastalığı nedir?

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, "dünyanın un uzun boylu kadını" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Rümeysa Gelgi kimdir? Rümeysa Gelgi boyu kaç, hastalığı nedir?

Rümeysa Gelgi kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Safranbolu'da yaşayan 24 yaşındaki Rumeysa Gelgi, 2014'te "dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı" olarak bir rekorunun olduğunu hatırlattı. Rümeysa Gelgi kaç yaşında, nereli? Peki, Rumeysa Gelgi kimdir, boyu kaç? Rümeysa Gelgi boyu kaç, hastalığı nedir?

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Rümeysa Gelgi, 2 metre 13 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Boş zamanlarında ailesiyle dışarı çıkıp yemek yemeyi sevdiğini ifade eden Gelgi, yüzmenin rahatlamasına yardımcı olduğunu tespit ettiğini aktardı.

18 yaş altında 2.13 ile dünyanın en uzun boylu genç kızı unvanına sahip olan Rumeysa geldi 24 yaşında bu kez dünyanın en uzun boylu kadını unvanını elde etti.

Rümeysa Gelgi kimdir? Rümeysa Gelgi boyu kaç, hastalığı nedir?

"Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanını almak için başvuru yaptığını belirten Rumeysa Gelgi, "Tekrardan boyum ölçüldü. Sonunda rekorum onaylandı. Benim için ikinci kez dünya rekortmeni olmak gurur verici." dedi.

Gelgi, 2014'te 2 metre 13 santimetre olarak ölçülen boyunun bu kez 2 metre 15 santimetre olarak ölçüldüğünü kaydetti.

Guiness Rekorlar Kitabı'na da giren Rümeysa Gelgi, weaver sendromu hastalığına sahip.

Weaver sendromluların tipik özellikleri arasında; büyük doğum, hızlı büyüme ve aşırı gelişmiş iskelet, ekstremite anomalileri (kamptodaktili, geniş başparmak, ince ve derin tırnaklar, klinodaktili, sınırlı dirsek ve diz ekstansiyonu ve ayak deformiteleri), kroniofasiyal (geniş alın, basık kafa, büyük kulaklar, hipertelorizm, uzun filtrum, mikrognati) ve nörolojik anomaliler, hipertoni, hipotoni, psikomotor yavaşlama, boğuk ve alçak perdeden ses, aşırı gevşek deri, göbek ve kasık fıtığı bulunur.

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