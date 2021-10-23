Rubato kimdir? Rubato ne demek? Şarkılar Bizi Söyler konukları Rubato üyeleri kimdir?

Rubato kimdir? sorusu birçok müziksever tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Rubato grubu, son yıllarda ünlü şarkıcılarla yaptığı düetlerle gündeme gelen Rubato adından sıkça söz ettiriyor. Müzikseverler "Rubato ne demek?" ve "Rubato kimdir, Rubato grup üyeleri kimler?" sorularının yanıtını internet üzerinden araştırıyor. İşte Rubato hakkında merak edilen her şey...

RUBATO KİMDİR?

Rubato grup üyeleri; Fatih Ahıskalı, Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün'dür. Solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet ve soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün'ün yer aldığı grup birlikte yıllarca Sezen Aksu'ya çalmış.

Grup Üyeleri

Fatih Ahıskalı: Ud, Cümbüş, Gitar, Solo Vokal

Özer Arkun: Viyolonsel, Solo Vokal

Göksun Çavdar: Klarnet, Bas Klarnet, Saksafon, Vokal

Eralp Görgün: Bas gitar, Vokal

RUBATO NE DEMEK?

"Rubato", bir müzik cümlesinde temponun serbest bir anlayışla hızlandırılıp, yavaşlatılması anlamına gelir. Yani bir tür ritmik özgürlüktür…

Şimdiye kadar sayısız önemli sanatçının albümlerinde ve konserlerinde enstrümanları ile yer alan Fatih Ahıskalı, Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün; birlikte müzik icra ettiklerinde aynı anda aynı duyguları paylaşarak büyük bir ahenk içinde, adeta sadece kendilerinin görebildiği bir şefi takip edercesine, birlikte hissettiklerini ve "Rubato"nun da böylece doğduğunu söylüyor.

Bu birlikte hissediş hali, hiç şüphesiz uzun yıllardır birlikte müzik yapmalarının ve bu süreçte olgunlaşan dostluklarının doğal bir sonucu. Kendi renklerini, fikirlerini, duygularını, aşklarını kendi özgür ifadeleri ile paylaşmalarının zamanının geldiğine inanan "Rubato" nun ilk albümü, Kasım ayının başında 9/8 müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı.

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