Rögara düşen genç yaralandı

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yol yapım çalışmalarının devam ettiği güzergahta ağzı açık bırakılan rögara düşen 16 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Kaldırım Sokak'ta yaşandı. 16 yaşındaki Ö.T., iş dönüşü akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte evine gittiği esnada yol yapım çalışmalarının devam ettiği güzergahta ağzı açık bırakılan rögara düştü. Yaklaşık 3 metreden zemine çakılan genç yaralandı. Arkadaşlarının durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri yol yapım çalışmalarını sürdüren yüklenici firmaya tepki gösterdi. Yaşanan olayın ardından gündüz saatlerinde yüklenici firmanın vatandaşların rögarı fark edebilmesi için önlem aldığı görüldü. - MALATYA