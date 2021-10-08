Rocket League'e James Bond'un Ölmek İçin Zaman Yok filminde kullanılan araç paketi eklendi

Yepyeni bir girişim, yepyeni bir otomobil gerektiriyor. Rocket League'in yayıncısı ve geliştiricisi Psyonix, Rocket League ile sinematik geçişler hakkında tahminde bulunmaya devam ediyor, çünkü Haziran ayında Speedy ve Livid serisine yapıldı ve MGM ile James Bond'un 007'si Aston Martin Valhalla'yı birkaç gün boyunca çok oyunculu bir çevrimiçi oyuna dahil etmek için işbirliği içerisine girdi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

ROCKET LEAGUE TARİHİNDE İLK HİBRİT MOTORLU ARAÇ

Bu otomobil, 950 beygir gücünde elektrikli ve gazlı bir aktarma organıyla donanmış, İngiliz mühendisliğinin bir sürprizi olarak hediye edilmiştir. Rocket League'in ilk hibrit motorlu otomobilidir ve bir Dominus hitbox'ı, özel yapışkan etiketi, ayırt edici motor sesi ve doğal olarak kişisel farklı tekerleklerini içerir.

ARAÇ PAKETİ FİYATLARI BELLİ OLDU

Aracı alabilmek için 1.100 krediye ihtiyaç duyulmaktadır. Psyonix, pakete dahil edilen parçaların en etkili şekilde bu Aston Martin'de sağlanabileceğini ve ayrıca tüm parça çeşitleriyle özel olarak tasarlanamayacağını tavsiye ediyor.

Bunun yanı sıra, Psyonix, her biri kendi övgüsüne sahip olan ve James Bond serisinden etkilenen 3 zorlu duruma kadar ilerler. Aston Martin DB5 ile Ajan 007'nin avatarını ve Ajan 00'ın adını beraberinde getirecektir. Daha önceki görevleri tamamlamamış olan brokerlar için 007 Aston Martin DB5, benzer gün Merchandise Store'a geri dönecek. Bond 007 paketini alabilmek için ise 2000 krediye ihtiyaç duyulacaktır.

Bu etkinliğin 13 Ekim'e kadar kadar Rocket League'e gelmesi bekleniyor.

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

Haberler.com - Son Dakika Haberleri