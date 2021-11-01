Roblox neden açılmıyor 2021 Kasım? Roblox ne zaman açılacak? Roblox çöktü mü, serverlar çalışmıyor mu?

Roblox neden açılmıyor 2021? Roblox çöktü mü, serverlar çalışmıyor mu? sorularına yanıt aranıyor. Roblox'un geliştiricileri ilk olarak Cuma günü hizmetle ilgili sorun yaşandığı hakkında tweet attı. Pazar günü öğleden sonra ise, bölgeleri kademeli olarak yeniden çevrimiçi hale getirdiğini söyledi. Pazar akşamına kadar Roblox'un her yerde tekrardan çevrimiçi olduğunu belirtmişti ancak oyuncular yeniden serverlara erişemiyor.Roblox ne zaman açılacak?

ROBLOX NEDEN AÇILMIYOR 2021?

Roblox'un geliştiricileri ilk olarak Cuma günü hizmetle ilgili sorun yaşandığı hakkında tweet attı. Pazar günü öğleden sonra ise, bölgeleri kademeli olarak yeniden çevrimiçi hale getirdiğini söyledi. Pazar akşamına kadar Roblox'un her yerde tekrardan çevrimiçi olduğunu belirtti.

Roblox, 28 Ekim Perşembe gece yarısından başlayarak birkaç gün boyunca kesinti yaşadı ve 31 Ekim Perşembe günü saat 23:45 civarında hizmete devam etti.

Şirket daha önce yaptığı açıklamada, kesintinin temel nedenini tespit ettiğini ve bunun düzeltmek için bir çözümü olduğunu söylemişti.

Platform, dahili bakım sorunlarını çözdükten sonra yeni bölgeleri kademeli olarak tekrar çevrimiçi hale getirdi.

Sunucu sorunları, Oyunlar ve Hesap Bilgi Hizmetleri de dahil olmak üzere bir dizi hizmeti ekledi.

Birçok kullanıcı oturum açamadı ve çeşitli hizmetler kullanılamaz hale geldi.

Sorunlar ortaya çıkmadan hemen önce platformda yaklaşık üç milyon insan yaşıyordu.

Kesinti nedeniyle oyuncu sayısı hızla sadece 300.000 kullanıcıya düştü.

Sorunlar 28 Ekim akşamı gece yarısından hemen önce başladı ve Roblox'a bağlı olmayan bir Roblox Status Twitter hesabı tarafından kabul edildi .

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Geliştiriciler web sitesinde "Oyuncular nihai tema parkını inşa edebilir, profesyonel bir yarış arabası sürücüsü olarak rekabet edebilir, bir defilede yıldız olabilir, süper kahraman olabilir veya sadece bir rüya evi tasarlayabilir ve arkadaşlarınızla takılabilirsiniz" diyor.

Roblox'a göre platformda 9,5 milyon geliştirici ve 24 milyon deneyim bulunuyor. Şirket Temmuz 2020'de The Verge'e verdiği bir demeçte, 16 yaşın altındaki ABD'li çocukların yarısından fazlasının Roblox oynadığını söyledi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Şimal Güdüm Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet