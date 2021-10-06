Robert Koleji 1970 yılı mezunları (RC'70) 50'nci mezuniyet yıllarını kutlamak için buluştu

Robert Koleji'nin 1970 yılı mezunlarının pandemi koşulları sebebiyle 2020'de düzenleyemediği 50'nci yıl kutlaması 3 Ekim'de gerçekleşti. Buluşmada, piyango çekilişi ve müzayede etkinlikleri ile Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) burs fonuna bağışlanmak üzere 8 bin 500 TL toplandı. Mezunlar burs fonuna bireysel katkı sözü de vererek daha çok öğrenciye burs sağlanması için taahhütte bulunurken, RC'70 burs fonuyla bu yıl üç öğrencinin desteklenmesi hedefini de açıkladı. Etkinliğe Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Başkanı Önder Şahin, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Ofisi Koordinatörü Nihal Albayrak ile 25 mezun ve aileleri katıldı.

"ARKADAŞLARIMIZLA BULUŞMAK ÇOK BÜYÜK BİR KEYİF"

Etkinlikte konuşan RC'70 Organizasyon Komitesi Başkanı Rifat Özalp, salgın şartları nedeniyle buluşma düzenlemenin güçleştiğini belirtti. Tüm şartlara rağmen mezunlar olarak bir araya geldikleri için çok memnun olduğunu söyleyen Özalp, "Koronavirüs nedeniyle açık havada yapacağımızı düşündüğümüz bu toplantıyı, yağmur altında düzenlemek zorunda kalacağız diye çok korkmuştuk. Dün çok yağmurluydu ve yarın da öyle olacak ama bugün güneşli, güzel bir günümüz oldu. 51 sene sonra arkadaşlarımızla buluşmak çok büyük bir keyif. Bazı hocalarımız da aramızdalar ve onlara da çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"TOPLUMA OLAN BORCUMUN BİTMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

RC'70 Organizasyon Komitesi Üyesi Nihal Yöneyman ise mezunlar olarak 51 yılı geride bıraktıklarını için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Öğrencilere burs sağlamak için çok çalıştıklarını söyleyen Yöneyman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimize burs oluşturabilmek için gerçekten çok çalıştık. O gençlerin bizim gibi aydınlık insanlar olmasını diliyorum. Hocalarımız bizi çok iyi yetiştirdi. 25 yıl İngilizce öğretmenliği yaparken 40 yıldır da sivil toplumcuyum. Yani topluma olan borcumun bitmediğini düşünüyorum ve bu yaptıklarımız vatan borcu. Daha çok işimiz var, yola devam. "

RC'70 Organizasyon Komitesi Üyesi Münire İnce Arıkol da salgın nedeniyle bazı mezunların buluşmaya katılamadığını ifade etti. 55'inci mezuniyet yıllarında da buluşmayı temenni ettiğini dile getiren Arıkol, etkinlik sayesinde okul yıllarını yeniden hatırladıklarını söyledi.

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