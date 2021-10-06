Ressam imamın sergisi Cami ve Din Görevlileri Haftası'na renk kattı - Haberler
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Ressam imamın sergisi Cami ve Din Görevlileri Haftası'na renk kattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ressam imamın sergisi Cami ve Din Görevlileri Haftası'na renk kattı

1-7 Ekim Cami ve Din Görevlileri Haftası nedeni ile Yazıbaşı İmamhatibi Süleyman Yücel'in Develi Cumhuriyet Meydanında açtığı resim sergisi, Develi'deki hafta kutlamalarına renk katarak beğeni topladı.

1-7 Ekim Cami ve Din Görevlileri Haftası nedeni ile Yazıbaşı İmamhatibi Süleyman Yücel'in Develi Cumhuriyet Meydanında açtığı resim sergisi, Develi'deki hafta kutlamalarına renk katarak beğeni topladı.

Develi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Temur'la birlikte 54 resmin sergilendiği sergiyi ziyaret eden Belediye Başkan Vekili Tufan Nayman, "Resim gibi sanatın en güzel kollarından biriyle hemhal olması ve bunu ilçemize tanıtmasından dolayı Süleyman kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Vekili Nayman ve Başkan Yardımcısı Temur'a teşekkürlerini ileten Ressam İmam Süleyman Yücel, "İnşallah ikinci sergimi de Develimizin tarihi mekanlarını çizeceğim resimlerle yapmak istiyorum" dedi. - KAYSERİ

Ressam imamın sergisi Cami ve Din Görevlileri Haftası'na renk kattı

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