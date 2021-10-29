Resident Evil Village, 5 milyon adet satış yaptı

Capcom, Resident Evil Village'in satılan dijital kopyalar da dahil olmak üzere dünya çapında 5 milyon adet satış yaptığını açıkladı.

Bir haber bülteninde Capcom, Resident Evil Village, Resident Evil 7'den daha hızlı 5 milyon adet sattı. Resident Evil Village bu satış hızı ile devam ederse serinin en çok satan oyunu olma şansını yakalayabilir.

5 milyon satış adetine ulaşan Resident Evil Village, Capcom'un şirket tarihinde en çok satan 10. Oyunu 1998 yapımı Resident Evil 2, 4,96 milyon adet sattı ve daha önce Capcom'un tüm zamanların en çok satanlar listesinde 10. Sıradaydı.

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Capcom'un genel olarak en çok satan oyunu ise Monster Hunter: World, 20 milyondan fazla adet ile liderliğini koruyor.

Resident Evil Village, Mayıs ayındaki lansmanda 3 milyon adet satış yapmıştı ve bu da tüm seride satılan 100 milyon adeti geçmişti. Temmuz ayında ise 4,5 milyon satış yapmıştı.

Oyuna ek olarak Capcom kısa süre önce Resident Evil: Infinite Darkness'ı Netflix'te yayınlarken Resident Evil: Welcome to Raccoon City adlı yeni bir aksiyon Hollywood filmi Kasım ayında gösterime girecek.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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