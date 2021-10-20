Resident Evil 4 VR Sürümü İçin Oynanış Videosu Paylaşıldı

Capcom'un başarılı serisi Resident Evil'ın dördüncü oyunu Resident Evil 4 oyununun VR sürümü için 30 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı.

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Popüler korku-hayatta kalma, aksiyon ve gerilim türündeki video oyun serisi Resident Evil'ın dördüncü oyunu Resident Evil 4, VR sürümü ile tekrar karşımıza çıkıyor. Orijinal sürümü 11 Ocak 2005'te piyasaya sürülen Resident Evil 4, özgün kamera sistemi ve akıcı oynanışı ile çıktığı dönemde gönüllerde taht kurmayı başarmıştı. Son zamanlarda Remake sürümü ile gündeme gelen oyun, bir de VR sürümü ile gündemde yerini tekrar aldı.

Paylaşılan 30 dakika uzunluğundaki oynanış videosu, Oculus Quest 2'ye özel durumda. Oyunun VR sürümü de şu anlık sadece Oculus Quest 2 cihazı için çıkışını yapacak. Oynanış videosunda genel olarak grafiklerin ne durumda olduğunu, temel mekanikleri ve VR için hazırlanan birinci şahıs kamera açısını tanıma şansı yakalıyoruz.

Sürüm için özel olarak oluşturulan kamera açısıyla birlikte birinci şahıs kamera açısı ile oyunu deneyimleyebiliyoruz. Bunun yanında Capcom'un bulmacalarda ufak değişiklikler yaptığı biliniyor. Oyunun grafiklerinde ekstra bir yükseltme yapılmamış. Yani VR sürümde herhangi bir "Remastered" veya "Remake" havası bulunmamakta.

Resident Evil 4, VR için Oculus Quest 2 cihazına özel olarak 21 Ekim 2021 tarihinde çıkışını yapacak. Acaba Resident Evil 4, bu sürümü ile ses getirmeyi tekrar başarabilecek mi? Resident Evil 4 Remake yolunda oyuncular bu sürümü duyunca heyecanlanmış olabilir. Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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