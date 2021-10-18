Rektörümüz Trakya Üniversitesinde Nurettin Topçu'yu Anlattı

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde "Ahlak Davasına Adanmış Bir Ömür: Nurettin Topçu" konu başlıklı açılış dersi verdi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış dersinde konuşmasına, Nurettin Topçu'nun ülkemizin yetiştirdiği en önemli fikir, ruh ve gönül insanı olduğunu hatırlatarak başlayan Rektörümüz, onun Türk düşünce dünyası için oldukça önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Dini ve milli değerlere sıkı sıkıya bağlı bir düşünür olan Topçu'nun, hayatının her döneminde ahlaktan ve ilkelerinden taviz vermediğini, bunun için de bedel ödediğini ifade eden Rektörümüz: " Topçu'yu biz felsefe alanındaki çalışmaları ile de tanıyoruz. O, yaşadığı dönemin siyasi, dini, ahlaki ve ekonomik yapılarını anlamaya ve anlatmaya çalışmış, ömrünün kırk yılını da öğretmenlik mesleğine adamış bir düşünürdür. " dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Nurettin Topçu'nun hayatı, eserleri ve düşünceleri hakkında da katılımcılara kapsamlı bilgiler verdi.

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