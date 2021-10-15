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Rektör Çakar Gürcistan Büyükelçisi Janjgava'yı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Rektör Çakar Gürcistan Büyükelçisi Janjgava'yı ziyaret etti

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava'yı makamında ziyaret etti.

ANKARA (İHA) - Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava'yı makamında ziyaret etti.

Giorgi Janjgava, ülkemizle siyasi, ekonomik ve kültürel olarak çok yakın iş birliği ve iletişim içerisinde olduklarını belirterek Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Düzce Üniversitesi'nin Gürcistan üniversiteleri ile yakın ilişkileri ve Gürcü dili ile ilgili yaptığı akademik çalışmaları takdirle izlediğini söyleyen Giorgi Janjgava, bu iş birliğinin artarak devam etmesini temenni etti.

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi bünyesinde Gürcü Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim verdiklerini dile getirerek Düzce Üniversitesi'nin, ünlü Gürcü bilgesi ve yazarı Şota Rustaveli anısına Uluslararası Şota Rustaveli 850. Yıl Sempozyumu'na da ev sahipliği yaptığını sözlerine ekledi. Düzce Üniversitesi'nin akademik çalışmaları ve ihtisaslaşma faaliyetleri hakkında da bilgiler paylaşan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava'ya, Düzce Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu, ünlü Kartvelologist, Filoloji Doktoru Profesör Tariel Putkaradze'nin aziz hatırasına adanan "Gürcü Dilinin Grameri Morfoloji" adlı kitabı hediye etti.

Toplantıda, Düzce Üniversitesi'nin Gürcü Dili ve Edebiyatı bölümü akademisyenlerinin özel katkıları da ifade edildi. Gelecekteki iş birliğine vurgu yapılarak, ortak projelerin hayata geçirilmesi için somut adımlar planlandı. - DÜZCE

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Haber: Rektör Çakar Gürcistan Büyükelçisi Janjgava'yı ziyaret etti - Haberler
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