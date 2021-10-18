Rap şarkıcısı Murda hakkında uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle adli işlem yapıldı - Haberler
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Rap şarkıcısı Murda hakkında uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle adli işlem yapıldı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Rap şarkıcısı Murda hakkında uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle adli işlem yapıldı

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan "Murda" olarak bilinen rap şarkıcısı Önder Doğan, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İSTANBUL (AA) - Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan "Murda" olarak bilinen rap şarkıcısı Önder Doğan, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şarkılarında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendiren sözler kullandığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Önder Doğan'ın (37) yakalanması için çalışma başlattı.

Hollanda uyruklu şarkıcının 16 Ekim'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapacağını belirleyen ekipler, Önder Doğan'ı uçaktan indiği sırada gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapmak" suçundan mahkemeye sevk edilen şarkıcı, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rap şarkıcısı Murda hakkında uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle adli işlem yapıldı - Haberler
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