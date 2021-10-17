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RAMİ KURU GIDA HALİ'NDE YIKIM DEVAM EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
RAMİ KURU GIDA HALİ'NDE YIKIM DEVAM EDİYOR

Rami Kuru Gıda Hali'nin Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde inşa edilen İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'na taşınmasına kararı ardından yıkım çalışmalarına devam ediliyor.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Rami Kuru Gıda Hali'nin Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde inşa edilen İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'na taşınmasına kararı ardından yıkım çalışmalarına devam ediliyor.

Eyüpsultan'da bulunan Rami Kışlası'nın restorasyon çalışmaları çerçevesinde, Rami Kuru Gıda Hali'nin Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde inşa edilen İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'na taşınmasına karar verilmişti. Geçtiğimiz aylarda bazı esnafın boşalttığı dükkanlarda yıkım başlatıldı. Taşınmak için ek süre isteyen esnaf, yıkımın durdurulması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, binden fazla dükkanın bulunduğu halde yalnızca 16 dükkan için yıkımı durdurma kararı verdi. Esnafa verilen sürenin dolmasının ardından yıkım çalışmalarına başlandı. Sabah saatlerinde zabıta ve belediye ekipleri iş makineleri ile yıkıma devam etti. Daha önce boşaltılan dükkanlar yıkılırken boşaltılmayan dükkanlardaki mallar ise esnaf tarafından kamyonlar ile taşındı. Maddi açıdan zarar gördüğünü belirten esnaf duruma tepki gösterdi. Öte yandan çevrede yine çevik kuvvet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.

"DÜKKANLARIN YÜZDE 90'I YIKILDI"

15 yıldır Rami toptancılar pazarında toptancılık yapan Muhittin Mutlu, " Dükkanlarımızı boşaltmaya çalışıyoruz. Yıkım kararından sonra yapacak bir şey kalmadı. Dükkanların yüzde 90'ı yıkıldıktan sonra yapacak hiçbir şey yok. Biz boşaltmaya çalışıyoruz ama tek yerden nasıl boşaltacağız? Yetkililere rica ediyoruz boşaltıncaya kadar bize süre verin" dedi.

"KENDİ MALLARIMIZI ALAMIYORUZ"

Muhammet Çoğalmış, "Dükkanlarımıza dokunmaya müsade vermediler. Kendi mallarımızı alamıyoruz. 'Her şey bize ait biz el koyduk' diyorlar. Demirleri kepenkleri sökmemize izin vermiyorlar. Otomatik kepenklerimizi almakta sıkıntı yaşıyoruz. Demirleri başka hurdacılara satıyorlar" diye konuştu.

"20 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR"

20 bin lira zarara uğradığını belirten Engin Güneş, "Kesinlikle bizi artık burada istemiyorlar. Bugün pazar olmasına rağmen esnafa hiçbir şekilde haber vermeden dükkanlarımızı yıktılar. Bakın gördüğünüz gibi içeride eşyalarımız var. 20 bin lira zararımız var. Bu zarar hiçbir şekilde karşılanmayacak" dedi.

RAMİ KURU GIDA HALİ'NDE YIKIM DEVAM EDİYOR

RAMİ KURU GIDA HALİ'NDE YIKIM DEVAM EDİYOR

RAMİ KURU GIDA HALİ'NDE YIKIM DEVAM EDİYOR

RAMİ KURU GIDA HALİ'NDE YIKIM DEVAM EDİYOR

RAMİ KURU GIDA HALİ'NDE YIKIM DEVAM EDİYOR

RAMİ KURU GIDA HALİ'NDE YIKIM DEVAM EDİYOR

RAMİ KURU GIDA HALİ'NDE YIKIM DEVAM EDİYOR

RAMİ KURU GIDA HALİ'NDE YIKIM DEVAM EDİYOR

RAMİ KURU GIDA HALİ'NDE YIKIM DEVAM EDİYOR

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