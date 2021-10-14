RAMİ KURU GIDA HALİ'NDE 'GERGİN' YIKIM DEVAM EDİYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

RAMİ KURU GIDA HALİ'NDE 'GERGİN' YIKIM DEVAM EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN Rami'de bulunan Rami Kışlası'nın restorasyon çalışmaları çerçevesinde, Rami Kuru Gıda Hali'nin Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde inşa edilen İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'na taşınmasına karar verilmişti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - EYÜPSULTAN Rami'de bulunan Rami Kışlası'nın restorasyon çalışmaları çerçevesinde, Rami Kuru Gıda Hali'nin Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde inşa edilen İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'na taşınmasına karar verilmişti. Yıkım çalışmalarına devam ediliyor. Tebligat süresinin dolmasının ardından, daha önce boşaltılan dükkanların iç kısımları yıkılırken, boşaltılmayan dükkanlardaki mallar ise zabıta ekipleri tarafından kamyonlarla Yediemin Depolarına taşınıyor. Dükkanlarını boşaltmayan esnaf yıkım çalışmalarına tepki göstererek, taşınmak için ek süre istedi.

Eyüpsultan Rami'de bulunan Rami Kışlası'nın restorasyon çalışmaları çerçevesinde, Rami Kuru Gıda Hali'nin Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde inşa edilen İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'na taşınmasına karar verilmişti. Geçtiğimiz aylarda bazı esnafın boşalttığı dükkanlarda yıkım başlatıldı. Taşınmak için ek süre isteyen esnaf, yıkımın durdurulması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, binden fazla dükkanın bulunduğu halde yalnızca 16 dükkan için yıkımı durdurma kararı verdi. Esnafa verilen sürenin dolmasının ardından yıkım çalışmalarına başlandı. Sabah saatlerinde zabıta ve belediye ekipleri iş makineleri ile yıkıma devam etti. Daha önce boşaltılan dükkanlar yıkılırken, boşaltılmayan dükkanlardaki mallar ise belediye ekipleri tarafından kamyonlar ile Yediemin Depolarına taşındı. Öte yandan çevrede yine çevik kuvvet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.

MALIMIZ İÇERİDEYKEN DÜKKANLARIMIZI YIKIYORLAR

Dükkanını henüz boşaltmayan Gencay Şeker, Malımız içerideyken dükkanlarımızı yıkıyorlar. Yürütmeyi durdurma kararımız da var. Kimseyi muhatap almıyorlar. 12'nci ayın sonuna kadar zaman versinler. Ürünlerimizi azaltalım, kendimize yer bulalım istiyoruz. Mallarımızı alıp gidiyorlar, nereye gittiğini bilmiyoruz dedi.

SADECE BİRAZ ZAMAN İSTİYORUZ

Muhammet Burak Bekar adlı esnaf ise Dozerlerle gelip yıkıyorlar. Biz, sadece biraz zaman istiyoruz. Mallarımızı alıp gideceğiz. Bize verilen yerin elektriği, suyu bağlı değil. Kepenkleri çalışmıyor. Dükkanlar hazır olmadığı için gidemiyoruz. Kayabaşı'nda, bayırın tepesine bir yer yapmışlar. Ne kamyon ne TIR girer. Kar yağsa arabalar çıkmaz. Hiçbir tutanak tutulmadan mallarımızı alıp götürüyorlar diye konuştu.

RAMİ KURU GIDA HALİ'NDE 'GERGİN' YIKIM DEVAM EDİYOR

RAMİ KURU GIDA HALİ'NDE 'GERGİN' YIKIM DEVAM EDİYOR

RAMİ KURU GIDA HALİ'NDE 'GERGİN' YIKIM DEVAM EDİYOR

RAMİ KURU GIDA HALİ'NDE 'GERGİN' YIKIM DEVAM EDİYOR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
KADIKÖY'DE 20 YIL SONRA GELEN TÖRE CİNAYETİ

KADIKÖY'DE 20 YIL SONRA GELEN TÖRE CİNAYETİ

 Vakalar arttı, Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılanma oranlarını paylaştı! İşte son durum

Vakalar arttı, Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılanma oranlarını paylaştı! İşte son durum
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Mustafa Şentop Mustafa Destici Binali Yıldırım
Magazin Demet Akalın Zeynep Bastık Tarkan
Spor Abdullah Avcı Lewis Hamilton Ozan Tufan Caner Erkin
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: RAMİ KURU GIDA HALİ'NDE 'GERGİN' YIKIM DEVAM EDİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 14:30:01. #1.12#