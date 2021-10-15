RAM YÖNETİCİLERİNE 'ÇOCUK İSTİSMARIYLA MÜCADELEDE EĞİTİM KURUMLARININ ROLÜ' KONULU EĞİTİM VERİLDİ - Haberler
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RAM YÖNETİCİLERİNE "ÇOCUK İSTİSMARIYLA MÜCADELEDE EĞİTİM KURUMLARININ ROLÜ" KONULU EĞİTİM VERİLDİ

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RAM YÖNETİCİLERİNE

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yürütülen ve Genel Müdürlüğümüzün sosyal ortak sıfatıyla yer aldığı "Çocuk İstismarını Tespit ve Önlemeye Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin Güçlendirilmesi" başlıklı proje kapsamında rehberlik ve araştırma merkezi idarecilerine "Çocuk...

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yürütülen ve Genel Müdürlüğümüzün sosyal ortak sıfatıyla yer aldığı "Çocuk İstismarını Tespit ve Önlemeye Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin Güçlendirilmesi" başlıklı proje kapsamında rehberlik ve araştırma merkezi idarecilerine "Çocuk İstismarıyla Mücadelede Eğitim Kurumlarının Rolü" konulu eğitim verildi.

Eğitimin açılış konuşması Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ ve Genel Müdürümüz Mehmet Nezir GÜL tarafından gerçekleştirildi. Sayın Mehmet Nezir GÜL çocuklarımızın istismara karşı korunmasının toplum açısından çok önemli olduğunu vurgularken, böyle bir durumla karşılaşan çocuklarımızda meydana gelebilecek etkilere dikkat çekti.

Genel Müdürümüz Erciyes Üniversitesi'ni bu konuda yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik etti. İyi dilek ve temennilerle konuşmasını sonlandırdı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan AYDIN projenin çıktılarından bahsettikten sonra eğitim "Çocuk İstismarına Kapsamlı Bakış" ve "Çocuk İstismarıyla Mücadelede Eğitim Kurumlarının Rolü" konularıyla devam etti.

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Haber: RAM YÖNETİCİLERİNE 'ÇOCUK İSTİSMARIYLA MÜCADELEDE EĞİTİM KURUMLARININ ROLÜ' KONULU EĞİTİM VERİLDİ - Haberler
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