Quake Remastered PS5 ve Xbox Series X/S'de 4k 120fps destekleyecek

Yükseltmeler ücretsiz olarak yükseltilebilecek Quake Remastered, PC sürümü zaten 4K 120 fps desteklediği için yükseltme almıyor.

Yükseltme, kara hızı iyileştirmelerinin yanı sıra PS5 Dualsense kontrol cihazının uyarlanabilir tetikleyicileri ve entegre hoparlörü için de destek ekler. Xbox oyuncuları Play Anywhere desteği, oyunun sahipliği ve ilerlemenin otomatik olarak PC sürümüne taşıdığı anlamına gelen bir Microsoft teknolojisidir.

Yükseltme işlemi PlayStation ve Xbox için biraz farklıdır. Xbox sahipleri, Microsoft'un Akıllı Teslimat sistemi sayesinde yükseltmenin otomatik olarak yüklendiğini görmeli ve mevcut tüm tasarruflar devam etmelidir. PS5'te oyuncuların yükseltilmiş oyunu oyunun merkezi veya PS Store üzerinde indirmeleri gerekecek. Bethesda, PS4 save'lerin oyunun PS5 sürümüne aktarılmayacağını belirtiyor.

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