Quake Remastered PS5 ve Xbox Series X/S'de 4k 120fps destekleyecek - Haberler
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Quake Remastered PS5 ve Xbox Series X/S'de 4k 120fps destekleyecek

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Quake Remastered PS5 ve Xbox Series X/S'de 4k 120fps destekleyecek

4K 120 fps'e kadar oyun için destek ekleyen bu yılki Quake Remastered için yeni nesil konsollarda yükseltme sunuldu.

Yükseltmeler ücretsiz olarak yükseltilebilecek Quake Remastered, PC sürümü zaten 4K 120 fps desteklediği için yükseltme almıyor.

Yükseltme, kara hızı iyileştirmelerinin yanı sıra PS5 Dualsense kontrol cihazının uyarlanabilir tetikleyicileri ve entegre hoparlörü için de destek ekler. Xbox oyuncuları Play Anywhere desteği, oyunun sahipliği ve ilerlemenin otomatik olarak PC sürümüne taşıdığı anlamına gelen bir Microsoft teknolojisidir.

Yükseltme işlemi PlayStation ve Xbox için biraz farklıdır. Xbox sahipleri, Microsoft'un Akıllı Teslimat sistemi sayesinde yükseltmenin otomatik olarak yüklendiğini görmeli ve mevcut tüm tasarruflar devam etmelidir. PS5'te oyuncuların yükseltilmiş oyunu oyunun merkezi veya PS Store üzerinde indirmeleri gerekecek. Bethesda, PS4 save'lerin oyunun PS5 sürümüne aktarılmayacağını belirtiyor.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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Haber: Quake Remastered PS5 ve Xbox Series X/S'de 4k 120fps destekleyecek - Haberler
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