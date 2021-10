PS5 ekran görüntüleri PlayStation uygulamasında paylaşılabilecek

Sony, oyuncuların PlayStation uygulaması üzerinden oyun içi ekran görüntülerini ve video kliplerini paylaşabilecekleri sınırlı sayıda yayınlı PS5 beta özelliğini kullanma sunuyor. Şu anda yalnızca Kanada ve Japonya ile sınırlandırıldı.

PS5'te otomatik yükleme özelliğini etkinleştirdikten sonra, PS5'te çekilen oyun ekran görüntülerini ve videolar otomatik olarak PlayStation uygulamasına yüklenir. Medya daha sonra 14 gün boyunca uygulamada kullanılabilir ve uygulamadan oyuncular fotoğrafları film rulolarına indirebilir ve sosyal medyada yayınlayabilir. Video yakalamaları, etkinleştirilmişse oyuncuların mikrofonlarından gelen sesleri de içerecektir. Sınırlamalar vardır: Videolar üç dakikanın altında ve 4K olmamalıdır. Kupa anları ve Activity Challenge otomatik olarak yüklenmez.

Kanada ve Japonya'daki iOS kullanıcıları artık güncellemeyi hemen PlayStation uygulamasına indirebilir ve ekran görüntüsü paylaşma işlevine erişebilir. Android kullanıcıların beklemesi gerekecek: Sürüm, Android cihazlar güncellemeyi alması bir hafta kadar sürebilir.

