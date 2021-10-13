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Prof. Dr. Veysel Eroğlu'ndan DPÜ'ye Ziyaret

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Prof. Dr. Veysel Eroğlu'ndan DPÜ'ye Ziyaret

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Prof. Dr. Veysel Eroğlu'ndan DPÜ'ye Ziyaret Afyonkarahisar milletvekili ve eski bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kütahya Valisi Ali Çelik ve beraberindeki heyetle Üniversitemize yaptığı ziyarette Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'la bir araya geldi.

KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Prof. Dr. Veysel Eroğlu'ndan DPÜ'ye Ziyaret Afyonkarahisar milletvekili ve eski bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kütahya Valisi Ali Çelik ve beraberindeki heyetle Üniversitemize yaptığı ziyarette Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'la bir araya geldi.

Afyonkarahisar milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal ile buluştu.

Geçmişte Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevlerini yürüten ve bir dizi ziyaret için Kütahya'ya gelen Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kütahya Valisi Ali Çelik'le birlikte Germiyan Yerleşkemize yaptığı ziyaretten sonra Evliya Çelebi Yerleşkemizdeki Rektörlük binamıza geldi. Rektörlük makamında Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, rektör yardımcılarımız Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Genel Sekreterimiz Miktat Bektaş tarafından karşılanan Prof. Dr. Eroğlu ve Vali Ali Çelik'e, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ile Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya İl Başkan Yardımcısı Yasemin Aşıkovalı Çakır eşlik etti.

Sohbet şeklinde geçen ve Kütahya ile Afyonkarahisar illerinin gündeminin ele alındığı görüşmenin sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Eroğlu'na ziyaretin anısına çini biçiminde kaftan hediye etti. Ziyaret karşılıklı hediye sunumunun ardından tarafların çalışmalarında başarı dilekleri ile sona erdi.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 13 Ekim 2021, Çarşamba/ 137 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Valisi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Ali Çelik,

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Haber: Prof. Dr. Veysel Eroğlu'ndan DPÜ'ye Ziyaret - Haberler
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