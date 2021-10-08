Prof. Dr. Sözbilir: Yakın zamanda Helen Yayı harekete geçebilir

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege ve Akdeniz kıyıları için tehlike oluşturan fay hattı Helen Yayı'nda 100 veya 140 yıl arayla 7 büyüklüğünü aşan deprem meydana geldiğini belirterek, yakın bir gelecekte yayın harekete geçeceğine dair uyarıda bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, "Bu fay hattının deprem üretmesi durumunda özellikle İzmir, Aydın, Muğla, Antalya bölgeleri büyük zarar görebilir. Kayadaki etkinin yanı sıra bu bölgelerde tsunami oluşabilir" dedi.

Yunanistan'ın güneybatısındaki İyon Denizi'nden başlayıp, Girit Adası'nın güneyinden geçerek Fethiye Burdur fayına bağlanıp Anadolu karasına ilerleyen Helen Yayı, Ege ve Akdeniz kıyıları için büyük tehlike oluşturuyor. Geniş ölçekli bir fay hattı olan Helen Yayı'nın aktif olduğunu belirten DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu bölgedeki çalışmalara göre 100 veya 140 yıl arasında büyük çaplı depremler oluyor. Son yaşanan büyük deprem de bu rakamlara karşılık geliyor. Dolayısıyla yakın bir gelecekte büyük bir deprem bekleniyor. Bu fayın deprem üretmesi durumunda özellikle bizim batı kıyılarımız olan İzmir, Aydın, Muğla, Antalya bölgeleri zarar görebilir. Kayadaki etkinin yanı sıra bu bölgelerde tsunami oluşabilir" dedi.

Geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminin artçılarından söz eden Prof. Dr. Sözbilir, "İzmir depreminin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen artçılar devam ediyor, daha da devam edecek. Bu bölgede bu faya çok yakın özelliklerde olabilecek 17 civarında diri fay var. Bunların tetiklendiği düşünülürse bu faylarda da belli depremler beklenebilir. Bu fayların üreteceği depremler 7 büyüklüğüne varabilir. Önemli ölçüde can ve mal kaybı yaşanabilir. Bu nedenle kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak önlem almak gerekiyor" ifadelerini kullandı.