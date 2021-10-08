Prof. Dr. Sözbilir: Yakın zamanda Helen Yayı harekete geçebilir - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Prof. Dr. Sözbilir: Yakın zamanda Helen Yayı harekete geçebilir

Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel
Prof. Dr. Sözbilir: Yakın zamanda Helen Yayı harekete geçebilir

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege ve Akdeniz kıyıları için tehlike oluşturan fay hattı Helen Yayı'nda 100 veya 140 yıl arayla 7 büyüklüğünü aşan deprem meydana geldiğini belirterek, yakın bir gelecekte yayın...

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege ve Akdeniz kıyıları için tehlike oluşturan fay hattı Helen Yayı'nda 100 veya 140 yıl arayla 7 büyüklüğünü aşan deprem meydana geldiğini belirterek, yakın bir gelecekte yayın harekete geçeceğine dair uyarıda bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, "Bu fay hattının deprem üretmesi durumunda özellikle İzmir, Aydın, Muğla, Antalya bölgeleri büyük zarar görebilir. Kayadaki etkinin yanı sıra bu bölgelerde tsunami oluşabilir" dedi.

Yunanistan'ın güneybatısındaki İyon Denizi'nden başlayıp, Girit Adası'nın güneyinden geçerek Fethiye Burdur fayına bağlanıp Anadolu karasına ilerleyen Helen Yayı, Ege ve Akdeniz kıyıları için büyük tehlike oluşturuyor. Geniş ölçekli bir fay hattı olan Helen Yayı'nın aktif olduğunu belirten DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu bölgedeki çalışmalara göre 100 veya 140 yıl arasında büyük çaplı depremler oluyor. Son yaşanan büyük deprem de bu rakamlara karşılık geliyor. Dolayısıyla yakın bir gelecekte büyük bir deprem bekleniyor. Bu fayın deprem üretmesi durumunda özellikle bizim batı kıyılarımız olan İzmir, Aydın, Muğla, Antalya bölgeleri zarar görebilir. Kayadaki etkinin yanı sıra bu bölgelerde tsunami oluşabilir" dedi.

'GEÇMİŞ DÖNEMDE ÇOK SAYIDA CAN VE MAL KAYBI YAŞANDI'

Helen Yayı'nın geniş ölçekli olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Helen Yayı, çok geniş ölçekli bir faydır ve bu fay zonu üzerinde çok sayıda deprem olur. Tarihe baktığımızda büyüklükleri 8'e varan depremlerin olduğunu görüyoruz. Bu depremler sonucunda birçok kez tsunami yaşanmış. Özellikle Antalya'nın bulunduğu bölgede geçmiş dönemlerde bu fay hattı nedeniyle önemli ölçüde can ve mal kaybı meydana gelmiş. İlerleyen dönemlerde bu fay hattı üzerinde değişik ölçeklerde depremlerin olması söz konusu" diye konuştu.

'İÇ FAYLARI TETİKLEYEBİLİR'

Sadece Helen Yayı değil, Kıbrıs Yayı üzerinde de meydana gelen belli depremler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, bu yayın ise Doğu Anadolu fayı ile bağlantılı olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda bu yayların Anadolu karası içerisindeki diğer fayları tetikleyebileceğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bir de bunların iç kısmında kalan Anadolu levhası içindeki faylar var. Bu fayların da deprem üretmeleri söz konusu olabiliyor. Türkiye olarak bir deprem ülkesiyiz. Bu nedenle deprem çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekiyor" dedi.

'17 DİRİ FAYDA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLUŞABİLİR'

Geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminin artçılarından söz eden Prof. Dr. Sözbilir, "İzmir depreminin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen artçılar devam ediyor, daha da devam edecek. Bu bölgede bu faya çok yakın özelliklerde olabilecek 17 civarında diri fay var. Bunların tetiklendiği düşünülürse bu faylarda da belli depremler beklenebilir. Bu fayların üreteceği depremler 7 büyüklüğüne varabilir. Önemli ölçüde can ve mal kaybı yaşanabilir. Bu nedenle kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak önlem almak gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Prof. Dr. Sözbilir: Yakın zamanda Helen Yayı harekete geçebilir

Prof. Dr. Sözbilir: Yakın zamanda Helen Yayı harekete geçebilir

Prof. Dr. Sözbilir: Yakın zamanda Helen Yayı harekete geçebilir

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Amelia Hamlin Alişan Mesut Özil İbrahim Tatlıses
Spor Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Bekir Pakdemirli Namaz Vakitleri Şans Oyunları Mimar Sinan Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Prof. Dr. Sözbilir: Yakın zamanda Helen Yayı harekete geçebilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 13:21:14. #1.13#