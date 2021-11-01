Powell Nasıl Bir Miras Bıraktı?

ABD'nin ilk siyah dışişleri bakanı Colin Powell, Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. 84 yaşındaki Powell'ın ölümünü resmi Facebook hesabından açıklayan ailesi, Powell'ın iki doz aşı yaptırmış olduğunu vurguladı. Powell Amerikan siyasetinde arkasında önemli bir miras bıraktı

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