Polis olarak tanıtarak altın çalan şahıs tutuklandı

MALATYA (İHA) - Malatya'da, bir kadını telefondan arayıp kendisini polis olarak tanıtarak 5 adet altın bilezik ve 1 adet altın zinciri çalan zanlı, 33 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri sonucu tespit edildi. Zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, müşteki kadın şahsı arayıp kendisini polis olarak tanıtıp akabinde İnönü Caddesi'ndeki ikametine gelen şüpheli şahsa 5 adet altın bilezik ve 1 adet altın zinciri teslim etmesi olayıyla ilgili polis çalışma gerçekleştirdi. İncelenen 33 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri sonucu şüpheli tespit edilerek yakalandı.

Zanlı, gözaltına alınıp sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MALATYA

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