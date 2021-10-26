Polis olarak tanıtarak altın çalan şahıs tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis olarak tanıtarak altın çalan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polis olarak tanıtarak altın çalan şahıs tutuklandı

Malatya'da, bir kadını telefondan arayıp kendisini polis olarak tanıtarak 5 adet altın bilezik ve 1 adet altın zinciri çalan zanlı, 33 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri sonucu tespit edildi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da, bir kadını telefondan arayıp kendisini polis olarak tanıtarak 5 adet altın bilezik ve 1 adet altın zinciri çalan zanlı, 33 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri sonucu tespit edildi. Zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, müşteki kadın şahsı arayıp kendisini polis olarak tanıtıp akabinde İnönü Caddesi'ndeki ikametine gelen şüpheli şahsa 5 adet altın bilezik ve 1 adet altın zinciri teslim etmesi olayıyla ilgili polis çalışma gerçekleştirdi. İncelenen 33 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri sonucu şüpheli tespit edilerek yakalandı.

Zanlı, gözaltına alınıp sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Hamile eşini ve iki çocuğunu tüfekle rehin aldı

Hamile eşini ve iki çocuğunu tüfekle rehin aldı

 Scooter süren kadına otomobil çarptı! Otobüsün altına savrulup metrelerce böyle sürüklendi

Scooter süren kadına otomobil çarptı! Otobüsün altına savrulup metrelerce böyle sürüklendi

 Metrelerce yüksekten hafif ticari aracın üzerine düşen genç kız yaralandı

Metrelerce yüksekten hafif ticari aracın üzerine düşen genç kız yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title