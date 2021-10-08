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Polis Akademisi öğrencilerinin fişlenmesi soruşturmasında 12 gözaltı kararı

AA / Serdar Açıl - Haberler | Güncel
Polis Akademisi öğrencilerinin fişlenmesi soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Polis Akademisi öğrencilerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından fişlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Polis Akademisi öğrencilerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından fişlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji öğrencilerinin FETÖ tarafından takip altına alınıp fişlenmelerine ilişkin soruşturmasında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara merkezli 5 ilde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

AA / Serdar Açıl - Son Dakika Haberleri
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