19 Ekim 2021 Salı günü Polis Akademisi Çalıştay Salonunda "Polis Akademisi'nin Teşkilata Yönelik Bilimsel Araştırma Faaliyetleri" Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştaya İçişleri Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Tayyip Sabri ERDİL, Vali/Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet AKTAŞ, Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları 1. Sınıf Emniyet Müdürü İbrahim KULULAR, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Adem ÇAKICI, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet ŞENGÜN, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN, Trafik Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet YAVUZ, Daire Başkanları, Başkanlık ve Daire Başkanlıklarının Temsilcileri, Polis Akademisi Başkan Yardımcılarımız, PAEM ve Enstitü Müdürlerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay İçişleri Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Tayyip Sabri ERDİL'in hitapları, Vali/Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet AKTAŞ'ın konuşmaları, Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın sunumları ile başlamış, daha sonra tüm katılımcıların değerlendirmeleriyle devam etmiştir.

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