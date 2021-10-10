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PMPL Türkiye'de ilk süper hafta sonu karşılaşmaları tamamlandı!

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PMPL Türkiye'de ilk süper hafta sonu karşılaşmaları tamamlandı!

PMPL Türkiye'de ilk süper hafta sonu tamamlandı!

PMPL Türkiye'de ilk süper hafta sonu karşılaşmaları tamamlandı, sıralamada dereceye giren takımlar bin Dolar ödülün sahibi oldu. Peki hafta sonunda sıralamalar nasıldı gelin beraber bakalım!

Süper hafta sonunun ilk gününde S2G Esports rüzgarı esti, başarılı takım 81 puan ile ilk günün birincisi oldu. ArdındanBeşiktaş Esports 56 puan ile ikincilik sırasını aldı ve Futbolist 49 puan ile üçüncü sırada tamamladı!

Süper hafta sonunun ikinci gününde ise S2G Esports puanını 150'ye çıkartarak birinciliği garantilerken Beşiktaş Esports'da 111 puan ile sıralamada ikinciliği aldı. Üçüncü ise ilk günü çok iyi tamamlamayan Next Rüya Gaming'in oldu!

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