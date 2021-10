PlayStation Plus Kasım 2021 Oyunları Belli Oldu

Sony tarafından Playstation Plus Kasım 2021 oyunları açıklandı.

Kasım ayında PS Plus abonelerine ücretsiz olarak verilecek oyunlar netleşti. PlayStation Blog'da yer alan duyuruya göre, önümüzdeki ay Knockout City, First Class Trouble ve Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning oyunları abonelere sunulacak.

Bunlara ek olarak Sony, PSVR'ın beşinci yıldönümü nedeniyle kasım ayında fazladan üç adet PSVR oyunu hediye edeceğini de duyurmuştu. Bu oyunlar ise The Walking Dead: Saints and Sinners, The Persistence ve Until You Fall olarak açıklandı. The Persistence, VR'a gerek duyulmadan 2D olarak PlayStation 4 veya PlayStation 5 üzerinden de oynanabiliyor.

Platform bilgisiyle birlikte PlayStation Plus Kasım 2021 oyunları liste olarak şöyle:

First Class Trouble (PS5, PS4)

Knockout City (PS5, PS4)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

The Walking Dead: Saints and Sinners (PSVR)

The Persistence (PSVR)

Until You Fall (PSVR)

Önceki aylarda olduğu gibi kasım ayı PlayStastion Plus oyunları listesi resmi duyurudan önce Dealabs adlı inernet sitesinde sızdırılmıştı ve bu sızıntı yine doğru çıktı.

Yeni PlayStation Plus oyunları 2 Kasım itibariyle aboneler tarafından kütüphaneye eklenebilecek. Knockout City, First Class Trouble ve Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning oyunları 6 Aralık'a kadar PS Plus aboneleri tarafından ücretsiz edinebilir olurken; The Persistence, The Walking Dead: Saints and Sinners ve Until You Fall ise 3 Ocak tarihine kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek.

Öte yandan, Ekim ayının PlayStation Plus oyunları olan Hell Let Loose, Mortal Kombat X ve PGA Tour 2K21, 1 Kasım tarihine kadar aboneler tarafından ücretsiz satın alınabilir olacak.

Bununla birlikte Sony geçtiğimiz günlerde bu yılın ikinci çeyreğine ait verileri açıkladığı mali raporda, PlayStation Plus aktif abone sayısının birinci çeyreğe kıyasla yaklaşık 1 milyon, geçen yılın aynı dönemine göre ise 2,2 milyon artarak 47,2 milyon olduğunu duyurmuştu.

