Playstation 5 eylül ayının en çok satan konsolu olmayı başardı ve Nintendo Switch'in 33 aylık birinciliğini sona erdirdi.

NPD Group analiz firması tarafından derlenen ve paylaşılan ABD'deki aylık konsol ve kutulu oyun satış verisine göre, PlayStation 5 eylül ayının en çok satan konsolu oldu. Eylül ayına kadarki süreçte 33 ay boyunca Nintendo Switch liderlik koltuğunda oturuyordu.

PS5 eylül ayında ABD'de hem adet hem de dolar bazlı satışta birincilik elde ederken, NPD analisti Mat Piscatella bunda Sony'nin eylül ayında çok sayıda konsolu pazara sürebilmesinin etkili olduğunu belirtti.

Ayrıca NPD, yine eylül ayında tüketicilerin video oyunları, donanımları ve aksesuarlarına yönelik harcamalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında artış göstererek 4,4 milyar dolara ulaştığını ve bunun eylül ayı rekoru olduğunu açıkladı. 2021'in başından eylül sonuna kadarki toplam harcama miktarı 42,3 milyar dolar olurken, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 12'lik bir artış yaşandı.

Kutulu oyun satışlarında ise eylül ayında Madden NFL 22 birinci oldu. Onu sırasıyla FIFA 22, NBA 2K22, Tales of Arise, Diablo II: Resurrected ve Deathloop takip etti. Ağustos ayında ilk beşte yer alıp eylül ayında ilk beşten düşen ancak ilk on sırada kalmayı başaran oyunlar ise Ghost of Tsushima, Call of Duty: Black Ops Cold War ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales oldu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri