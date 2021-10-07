PİR SULTAN ABDAL'IN İNŞA ETTİĞİ 500 YILLIK CEMEVİ İÇİN RESTORASYON TALEBİ

ÇELEBİ, KIRIKKALE (DHA) - TUNCELİ'de 16'ncı yüzyılın halk ozanlarından Pir Sultan Abdal'ın 8'inci kuşaktan torunu olan Mehmet Çelebi (90), Pir Sultan Abdal'ın yaklaşık 500 yıl önce inşa ettiği cemevinin yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Çelebi, Anadolu tarihine ışık tutan yapının restore edilmesi gerektiğini belirterek, 'Pir Sultan Abdal, İran'dan geldikten sonra burayı yapıyor ve 15 sene burada kalıyor. Burada evleniyor burada çocukları oluyor" dedi.

Alevi-Bektaşi-Türk halk şairi ve ozanı Pir Sultan Abdal'ın Pülümür ilçesine bağlı Hacılar köyünde inşa ettiği cemevi, yörenin en önemli tarihi değerlerinden biri olarak öne çıkıyor. 1500'lü yıların başında Osmanlı döneminde Pir Sultan Abdal'ın, Sivas'ın Banaz köyünden İran'a sürgüne gönderilirken Tunceli'ye uğrayarak inşa ettiği cemevi, yangın ve depremlere rağmen ayakta kaldı. Cemevinin ortasında ardıç ağacından yapılan ana direkte Pir Sultan Abdal'ın kullandığı 3 asası asılı olarak bulunuyor.

Bölge halkı, taş ve kerpiçten yapılan tarihi cemevinin duvarlarının onarım görmediği için dökülmeye başladığını belirterek, yapının bir an önce tescillenip, restore edilmesini istiyor.

'TESCİLLENEREK, RESTORE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Pir Sultan Abdal'ın 8'inci kuşaktan torunu olan Mehmet Çelebi, Anadolu tarihine ışık tutan yapının restore edilmesi gerektiğini belirterek, 'Burası benim bildiğim kadarıyla, 500 yıllık bir yapıdır. Burayı Pir Sultan Abdal, İran'dan geldikten sonra yapıyor ve 15 sene burada kalıyor. Burada evleniyor, burada çocukları oluyor. Bizler de onların torunları oluyoruz. Pir Sultan Abdal'ın asaları burada var, eskiden burada cem yapıyorduk. Burayı dedemin dedesi, dedem, babam ve ben korudum bu zamana kadar. Biz kültürümüzü, inancımızı yürüttük ve sahip çıktık. Şimdi de buranın tescillenerek aslına uygun bir şekilde onarılmasını istiyoruz' dedi.

'İSTEMEDEN TARİHİ DOKUSUNU BOZDULAR'

Duvarları döküldüğü için cemevinin duvarlarına sunta tahtalar çakarak tarihi dokusunu bozduklarını dile getiren Mesut Çelebi (42), 'Burası Pir Sultan Abdal'ın yaptığı kutsal görüp ibadet ettiğimiz mekandır. Biz kendimizi bildik bileli burada cem yapıyoruz. Buranın duvarları yıkılıyordu ve toprak dökülüyordu, bizler de sunta çaktık. İmkanımız yoktu diye yaptık, bu durumda hoş bir iş değil. Biz buranın tescillenerek, restore edilmesini talep ediyoruz' diye konuştu.