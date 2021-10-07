Pfizer nedir, ne demektir? Pfizer şirketi hakkında bilgi!

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PFİZER NEDİR?

Pfizer, dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden biridir. Alman asıllı bilim insanları Charles Pfizer ve Charles Erhart adlı kuzenler tarafından 1849 yılında New York'ta kurulmuş olup; hâlâ etkinliğini sürdürmektedir. Türkiye'deki faaliyetlerine 1957'de başlamıştır.

Bugün dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri olarak konumlanan Pfizer, 64 yıldır Türkiye'ye yatırım yapıyor, 600'e yakın çalışanı ile Türk tıbbına sunduğu 100'den fazla ürün formunun yüzde 75'ini Türkiye'de üretiyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

PFİZER ŞİRKETİ NE ZAMAN KURULDU? KAÇ ÇALIŞANI VAR?

Kuruluş: 1849, Amerika

125 ülkede yaklaşık 78.500 çalışan

Tüm dünyada 2021 yılı itibariyle 95'ten fazla Ar-Ge projesi

Farklı tedavi alanında geniş ve çeşitlendirilmiş global ürün portföyü

Beşeri ilaçlar, aşılar, sağlık ürünleri ve biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren, dünya ilaç şirketleri arasında ilk sıralarda yer alan bir sağlık şirketi

Her yıl Ar-Ge'ye 8 milyar dolar yatırım

Kardiyovasküler ve metabolik hastalıklar, ağrı, inflamasyon, immünoloji, nadir hastalıklar, biyobenzerler, onkoloji ve aşı gibi önemli tedavi alanlarında hastalara yeni çözümler sunacak, güçlü Ar-Ge projeleri

Dünya çapında 42 üretim tesisi

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