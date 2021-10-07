Pfizer nedir, ne demektir? Pfizer şirketi hakkında bilgi! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pfizer nedir, ne demektir? Pfizer şirketi hakkında bilgi!

Haberler.com - Haberler | Gündem
Pfizer nedir, ne demektir? Pfizer şirketi hakkında bilgi!

Pfizer kelimesi, insanların günlük hayatta sıkça karşılaştığı ve araştırdığı kelimeler arasında yer almaktadır. İnsanlar, Pfizer hakkında Pfizer nedir, ne demektir? Pfizer şirketi hakkında bilgi! sorularını araştırmaktadır. Peki, Pfizer nedir, ne demektir? Pfizer şirketi hakkında bilgi! İşte cevabı...

Günlük hayatta kullandığımız veya duyduğumuz bazı kelimelerin anlamlarını öğrenme ihtiyacı duyarız. Bu kelimelerden biri de Pfizer. İnsanlar, Pfizer hakkında Pfizer nedir, ne demektir? Pfizer şirketi hakkında bilgi! sorularını araştırmaktadır. Peki, Pfizer nedir, ne demektir? Pfizer şirketi hakkında bilgi! İşte cevabı... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

PFİZER NEDİR?

Pfizer, dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden biridir. Alman asıllı bilim insanları Charles Pfizer ve Charles Erhart adlı kuzenler tarafından 1849 yılında New York'ta kurulmuş olup; hâlâ etkinliğini sürdürmektedir. Türkiye'deki faaliyetlerine 1957'de başlamıştır.

Bugün dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri olarak konumlanan Pfizer, 64 yıldır Türkiye'ye yatırım yapıyor, 600'e yakın çalışanı ile Türk tıbbına sunduğu 100'den fazla ürün formunun yüzde 75'ini Türkiye'de üretiyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

PFİZER ŞİRKETİ NE ZAMAN KURULDU? KAÇ ÇALIŞANI VAR?

  • Kuruluş: 1849, Amerika
  • 125 ülkede yaklaşık 78.500 çalışan
  • Tüm dünyada 2021 yılı itibariyle 95'ten fazla Ar-Ge projesi
  • Farklı tedavi alanında geniş ve çeşitlendirilmiş global ürün portföyü
  • Beşeri ilaçlar, aşılar, sağlık ürünleri ve biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren, dünya ilaç şirketleri arasında ilk sıralarda yer alan bir sağlık şirketi
  • Her yıl Ar-Ge'ye 8 milyar dolar yatırım
  • Kardiyovasküler ve metabolik hastalıklar, ağrı, inflamasyon, immünoloji, nadir hastalıklar, biyobenzerler, onkoloji ve aşı gibi önemli tedavi alanlarında hastalara yeni çözümler sunacak, güçlü Ar-Ge projeleri
  • Dünya çapında 42 üretim tesisi

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu
Magazin Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil Mustafa Varank
Spor Ferdi Kadıoğlu Marcao Muslera Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Güzel Sözler Şans Oyunları Devlet Bahçeli Hakan Binbaşgil Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pfizer nedir, ne demektir? Pfizer şirketi hakkında bilgi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 17:12:47. #1.11#