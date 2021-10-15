"PEYGAMBERİMİZ, İNSANLIĞA RAHMET ELÇİSİ OLARAK GÖNDERİLMİŞTİR"

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Mevlid Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S. A. V. ), yeryüzünü şereflendirmeleri insanlık tarihinin en müstesna hadiselerinden biridir. Peygamberimiz, insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilmiştir. " dedi.

Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İslam aleminin kandilini kutladı.

-"Peygamberimizin hayatı, yolumuza ışık tutan büyük bir örnektir"-

Peygamberimizin, güzel ahlakın ve faziletin timsali olduğunu belirten Başkan Tavlı, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Peygamber Efendimizin örnek hayatını ve davranışlarından; dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. Biz Müslümanlar ve bütün insanlık için, her bakımdan mükemmel ve örnek bir hayat süren Peygamberimiz; ahlakı, sevgiyi, merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamında en somut şekilde insanlığa aktarmıştır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S. A. V. ), yeryüzünü şereflendirmeleri insanlık tarihinin en müstesna hadiselerinden biridir. Peygamberimiz insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilmiştir. Peygamber efendimiz, iyilik ve güzelliğin müjdecisi, güzel ahlakın ve faziletin timsali olmuştur. Peygamberimizin hayatı, yolumuza ışık tutan büyük bir örnektir. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandili'nin, vatanımız, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için barış, bereket ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bu gecenin dualarımızın her birinin kabulüne, birlik ve beraberliğimizin sürekliliğine, sıhhat bulmamıza vesile olmasını, herkes için içtenlikle diliyor, tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyorum. "

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