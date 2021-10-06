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PES 2022 Mobile çıkış tarihi açıklandı! PES 2022 Mobile ne zaman çıkacak?

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
PES 2022 Mobile çıkış tarihi açıklandı! PES 2022 Mobile ne zaman çıkacak?

Konami, iOS ve Android cihazlar için eFootball PES Mobile 2022'nin çıkış tarihi Kasım ayı olarak düşünülüyor.

eFootball Pes 2022, PC sürümü gibi ücretsiz olarak iOS ve Android için çıkış yapacak. Ancak MyClub kadronuzu daha hızlı geliştirmek ve yükseltmek isterseniz oyun içi satın alımlar mevcut olacak.

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EFOOTBALL PES MOBILE 2022 ÇIKIŞ TARİHİ

Geliştirici ekip Konami, Pes 2021 Mobile'in eFootball Pes 2022'ye güncelleneceğini açıkladı. eFootball Mobile, mevcutta bulunan PES 2021 uygulamasının güncellemesiyle çıkış yapacak. Mevcut mobil kullanıcılar ise oyun içi varlıklarının bir kısmını eFootball PES 2022'ye taşıyabilecekler.

PES 2021 Mobile'de Schalke, Roma, Lazio, Celtic, Rangers, Zenit'in lisansları vardı, ancak eFootball için geri dönüp dönmeyecekleri henüz belli değil.

eFootball PES 2022, 11 Kasım Perşembe günü iOS ve Android cihazlara çıkış yapacağı düşünülüyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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