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Pendik'te 5 katlı binada korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Pendik'te 5 katlı binada korkutan yangın

Pendik'te 5 katlı bir binada bulunan dairenin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te 5 katlı bir binada bulunan dairenin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe neden olurken dairede yaşayan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sularında Kavakpınar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın mutfak bölümünde ki dairede meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Dairede bir kişinin kaldığı ihbarının alınması üzerine yangın yerine Pendik itfaiye grup amirliklerinden ekipler sevk edildi. İhbar üzerine yangın yerine gelen ekipler, dairede bulunan bir kadını alevlerin içinden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek çevrede bulunan binalara sirayet etmesini engelledi. Yangından çıkarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

"Yangını gördük itfaiyeyi çağırdık"

Olaya tanık olan Kemal Çiftçi, "Kiracı unutmuş bizde tam bilmiyoruz neden olduğunu. Tam bilgi alamadık. Sadece yangını gördük itfaiyeyi çağırdık. Hemen söndürmeye geldiler. İçeride sadece amcamın kızı vardı, kendisi sağlıkçı. O da gece çalıştığı için uyuyordu. Dumanı fark edince, uykudan kalktı" dedi. - İSTANBUL

Pendik'te 5 katlı binada korkutan yangın

Pendik'te 5 katlı binada korkutan yangın

Pendik'te 5 katlı binada korkutan yangın

Pendik'te 5 katlı binada korkutan yangın

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