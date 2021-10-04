PATLAYAN SULAMA BORUSU TARIM ALANLARINA ZARAR VERDİ

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde patlayan sulama borusu nedeniyle tarım alanları suyla doldu. Ekime hazır seralar, örtü altı ve açık muz bahçeleri zarar gördü.

Gökçeler Barajı Gazipaşa Ovası Sulama Projesi kapsamında döşenen dev su borusu, Korubaşı Mahallesi'nde patladı. Su borusunun patlamasıyla bir çukur meydana geldi. Bahçelere giden yol kullanılamaz hale gelirken, patlayan borudan çıkan suyla sebze ekimine hazır seralar sular altında kaldı, örtü altı ve açıkta ekili muz ağaçları mil altında kaldı. Bölgedeki çiftçiler kazma ve küreklerle ekime hazır ve ekili olan seralarını kurtarmaya çalıştı. Başıboş şekilde ilerleyen su önüne ne geldiyse yıktı.

2 dekarı örtü altı olmak üzere 7 dekar muz bahçesi zarar gören çiftçilerden İlhami Gül'ün muz ekili serasının içerisinden geçip açıkta bulunan muz bahçesi duvarlarını yerinden söküp ilerleyen su, yaklaşık 200 muz ağacına zarar verdi. Gül, "Olay anında burada değildim. Telefonla bir arkadaş aradı söyledi. Hemen bahçeme koştum. Muz seramın içerisinden geçmiş dev su. Zararım büyük. Bahçemin aşağı kısmında temellerim göçmüş. Bahçe duvarımı yıkmış" dedi.

Açık alanda 200 muz ağacı bulunan ve bütün muzları mil altında kalan Cevdet Bulut, "Ben bittim. Bütün emeklerim gitti. Benim burada 200 muz ağacım var. Sularla gelen mil altında kaldı. Ekimimle bu güne kadar 400 çuval keçi gübresi verdim. 10 bin lira zirai masraf yaptım. Sulamak için kullandığım dinamom suyun altında kaldı. Bir saat içerisinde borunun patlamasından dolayı hepsi yok oldu. Hiçbir şey kalmadı. Bütün emeklerim gitti" diye konuştu.

Muz ekili bahçede çalışan Hamza Berk, "Yukarıdan bir yerden geldi, bir anda sular altında kaldım, kendimi zor kurtardım" dedi.

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün pazartesi günü bölgede hasar tespit çalışmaları yapacağı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri