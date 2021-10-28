Son dakika haber | Parmağını sandalyeye sıkıştıran küçük kızın imdadına itfaiye yetişti

MANİSA (İHA) - Parmağını sandalyeye sıkıştıran küçük kızın imdadına itfaiye yetişti

Manisa'da annesiyle tost yediği sırada sandalyenin sırt bölümündeki deliklerden birine parmağını sıkıştıran küçük kızı bu zor durumdan itfaiye ekipleri kurtardı

MANİSA - Manisa'da annesiyle bir büfe önünde tost yediği sırada oturduğu sandalyenin sırt bölümündeki deliklerden birine parmağını sıkıştıran ve çıkaramayan küçük kızı, yaşadığı zor durumdan itfaiye ekipleri kurtardı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesinde bulunan Şehzadeler Belediyesinin karşısındaki bir büfede annesi ile birlikte tost yemeğe gelen 6 yaşındaki küçük kız çocuğu oturduğu sandalyenin sırt bölümünde bulunan küçük deliklerden birine parmağını sıkıştırdı. Küçük kız sıkışan parmağını çıkaramayınca annesi ve çevredeki vatandaşlar kıza yardım etmeye çalıştı. Yapılan çalışmalar sonuç vermeyince durum Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler oldukça korkan küçük kızı sandalyenin sırt bölümüyle birlikte ambulansın içine aldı. Sağlık ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı küçük kızın sıkışan parmağını itfaiye ekipleri plastik sandalyeyi keserek çıkarmayı başardı. Küçük kız ve annesi tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.