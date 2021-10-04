Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Pacheco Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği'ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco, Türkiye'de sığınmacı ve mültecilerin sosyoekonomik entegrasyonunu amaçlayan Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği'ni (IMRA) ziyaret etti.

Pacheco'yu, IMRA Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, TBMM Parlamentolararası Birlik Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan karşıladı.

Aydın ve Kavakcı ile dernek binasını gezen Pacheco, dikiş atölyesi ve sınıflarda ürünleri inceledi. Pacheco, ayrıca kullanılmayan eşyaların dönüştürülerek uygun ücretlere satıldığı, paranın yine ihtiyaç sahiplerine verildiği "Askıda Kalmasın Kullanılsın" projesinin stantlarını dolaştı, burada eğitim almış ve çalışan mültecilerle bir araya geldi.

Pacheco, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'u ilk kez üniversite eğitimin ardından mükemmel bir şehir olarak hayal ettiği için ziyaret ettiğini söyledi.

Derneğin çok güzel çalışmaları olduğunu gördüğünü anlatan Pacheco, "Mültecilerle ilgili çalışmalarınız çok ilginç ve güzel çünkü tüm insanlar hayatta insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamalı. Siz onların insanlık onurunu korumaları ve huzurlu bir yaşam için çalışıyorsunuz. Daha iyi bir hayatı hak ediyorlar. Entegrasyon, dil öğrenmeleri, nasıl çalışabileceklerini öğrenmeleri bu açıdan çok önemli. Bu konuda çalışmalıyız. İş bularak bağımsız bir şekilde yaşamak için fırsat bulmaları önemli. "ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı AK Parti Milletvekili Doç. Dr. Emine Sare Aydın da IMRA'nın çalışmalarını, uyuma yönelik üretilen projelerini ve araştırma raporlarını aktardı.

Kendisinin de uzun yıllar ailesiyle Almanya'da yaşadığını ve mülteci ve göçmenlerin sorunlarını yakından bildiğini ifade eden Aydın, "Mülteci ve göçmenlerin sorunlarını iyi bildiğim için yıllardır bu konu üzerine çalışmaya ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Dünyada milyonlarca kadın ve çocuk mülteci krizlerinden en çok etkilenen gruplardan. Biz de burada kadın ve çocuk odaklı çalışmalar yapıyoruz. Onların ekonomik ve sosyal olarak hayata uyum sağlamaları için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Aydın, mültecilerin karşılaştığı eğitim, sosyal hayat, sosyal güvenlik ve iş konularında dernek olarak destek sağladıklarını ve birçok eğitim programı ve etkinlik düzenlediklerini aktardı.

Parlamentolararası Birlik Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Kavakcı da süregelen göç krizine yönelik Türkiye'nin göç politikalarından bahsetti.

Kavakçı, şunları kaydetti:

"Son dokuz yılda dünyada yerinden edilen insan sayısındaki artış, küresel düzeyde büyük bir mülteci krizinin yaşandığını gösteriyor. Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak ne yazık ki Suriye krizinin yükünü tek başına üstlenmiştir. Bugüne kadar kamu kaynaklarından 40 milyar doların üzerinde harcama yaptık. Adil yük ve sorumluluğu paylaşma çağrılarımıza rağmen, uluslararası toplumun katkısı sınırlı olmuştur. Türkiye olarak Suriye krizinde insani görevimizi fazlasıyla yerine getirdik. Şu anda 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemin yeni bir göç yükünü kaldırabilecek kapasiteye sahip olmadığını vurgulamak isterim."

Programa UNHCR Hukuk İşleri Müdür Yardımcısı Can Vodina, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Komşuoğlu Çıtıpıtıoğlu da katıldı.

Uluslararası Göç ve Mülteciler Derneği

Uluslararası Göç ve Mülteciler Derneği, 2019'da AK Parti İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Emine Sare Aydın tarafından kuruldu.Göçmen ve mültecilerin sosyoekonomik entegrasyonunu amaçlayan IMRA, bugüne kadar birçok projeyi başarıyla yürüttü. Türkçe Dil Atölyeleri, Askı Projesi bu projelerin en önemlilerinden.

Dernek 2020'de yayımlanan İstanbul Göçmen Girişimciler Araştırması ile göçmenlerin faaliyet yürüttükleri iş kolları, eğitim seviyesi ve cinsiyet durumlarını ortaya koydu.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İstanbul Göç ve Uyum Merkezi'nde de göçmenlerin girişimcilik ve istihdam faaliyetlerinin geliştirilmesi için tekstil ve giyim alanında, satış danışmanlığı, çağrı merkezi, grafik tasarım, sağlık turizmi elemanı ve mutfak elemanı eğitimleri veriliyor.