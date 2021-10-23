Park halindeki otomobil evin önüne uçtu

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Çatalağzı beldesinde park halinde bulunan otomobil bir evin önüne uçtu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Çatalağzı beldesi Kırımsa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 67 AZ 044 Renault marka otomobil geri geri kayarak bir evin önüne uçtu. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

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