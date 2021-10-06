Paris İklim Anlaşması, TBMM'de kabul edildi

Tbmm Genel Kurulunda Paris İklim Anlaşması görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada 353 milletvekili oy kullandı ve 353 oy ile Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğunu Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Milletvekilleri yeni elektronik sistem ile ilk defa oy kullandı. Bazı milletvekilleri ise pusula verdi.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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