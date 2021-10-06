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Paris İklim Anlaşması, TBMM'de kabul edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel
Paris İklim Anlaşması, TBMM'de kabul edildi

Türkiye'nin, Paris İklim Anlaşmasına taraf olmak için hazırlanan kanun teklifi tüm partilerin oyları ile TBMM Genel Kurul'da kabul edildi. Anlaşma, sera gazı salınımının küresel seviyede azaltılmasını hedefliyor.

Tbmm Genel Kurulunda Paris İklim Anlaşması görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada 353 milletvekili oy kullandı ve 353 oy ile Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğunu Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Milletvekilleri yeni elektronik sistem ile ilk defa oy kullandı. Bazı milletvekilleri ise pusula verdi.

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Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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