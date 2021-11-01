Pandemi döneminde evlerini mozaiklerle süslediler

BALIKESİR'de emekli Vildan Uçkaç Aydemir (66), eşi Hamza Aydemir (73) ile birlikte pandemi döneminde evlerinin bahçe ve bina duvarlarına 57 mozaik tablo yaptı. Vildan Uçkaç Aydemir, "Hobiler, insan hayatında son derece önemli. Kendi eserlerimizle bahçemize ve hayatımıza renk geldi" dedi.

Ayvalık ilçesinde yaşayan emekli Vildan Uçkaç Aydemir, Halk Eğitim Merkezi'nde, mozaik işleme kursunda aldığı eğitimin ardından, ev ve bahçe duvarlarını mozaiklerle süsledi. Eşi Hamza Aydemir'e de mozaik işleme sanatını öğreten Aydemir, bu sayede özellikle pandemi döneminde evde bulundukları süreyi rahatlayarak geçirdiklerini söyledi.

Çalışmalarını keyifle yaptıklarını söyleyen Hamza Aydemir ise eşi sayesinde başladığı mozaiğin yaşamlarına önemli katkısı olduğunu ifade ederek, "Hem güzel vakit geçirdik hem de yaşadığımız alanı güzelleştirdik" dedi.