Pamukkale Belediyesinin eğitime desteği sürüyor

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi eğitim alanındaki desteklerini artırarak devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Eğitim bizim olmazsa olmazımız. İlçemizdeki okul binalarında bakım onarım ve yenileme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

Eğitim alanındaki projeleriyle adından başarıyla söz ettiren Pamukkale Belediyesi, tüm ilçedeki okullara destek vermeye devam ediyor. 2021 yılı içinde ilçe genelindeki okullardaki bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ekipler tarafından titizlikle yapıldı. Geçtiğimiz yıldan bu yana yaşanan pandemi dönemini fırsata çeviren Pamukkale Belediyesi, ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile liselerin eksikliklerini teker teker belirledi. Pamukkale Belediyesi ekipleri, okullarda ihtiyaç duyulan yeni derslikler ve oyun grupları, peyzaj düzenlemeleri, yeni spor alanları, boya-tamirat çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu çerçevede Pınarkent İlkokulu ve anaokulunun dış cephe sıvası ile okul binasının hem iç hem dış boyası yapıldı. Mehmetçik Mahallesinde bulunan Saadet Erikoğlu İlkokulu'na 200 metrekarelik alanda içerisinde soyunma odası, çok amaçlı salon bulunan tek katlı bina yapıldı. Akköy Anadolu Lisesi'ne ise ihtiyaç olan soyunma odası, kütüphane ve kantin inşasında sona gelindi. Ayrıca, Pamukkale Anaokulu'nun peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapıldı. Okulun bahçesi kış bitkileriyle güzelleştirildi.

"Eğitim alanındaki tüm çabamız iyi bir gelecek için"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, eğitime değer katacak en önemli projelerinden biri olan Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nda çalışmalar aralıksız sürdüğünü belirterek, "Eğitim bizim olmazsa olmazımız. İlçemize 24 derslikli ve 2 okulun faaliyet göstereceği okulumuzun binasının inşaatında sona yaklaşmak üzereyiz. Diğer okullarımızda da yenileme çalışmalarımızla birlikte, okullarımızın talepleri doğrultusunda ek binalar da inşa ediyoruz. Pınarkent İlkokulu ve Anaokulu, Saadet Erikoğlu İlkokulu ve Akköy Anadolu Lisesi'ne ihtiyaç olan çalışmalar yapıldı. Okullarımızdan gelen taleplerimizi değerlendirmeye devam ediyoruz. Tek derdimiz çocuklarımız ve onların iyi bir eğitim alması. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın eğitimine özen gösterirken, ilçenin yerel yönetimi olarak bizlerde okullarımızda hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin okullarında eksiklik, aksaklık yaşamaması. Eğitim alanındaki tüm çabamız iyi bir gelecek için" diye konuştu. - DENİZLİ