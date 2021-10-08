Özgür "woxic" Eker Pinnacle Fall Serisi'nde dün oynadıkları Nemiga Gaming mağlubiyetinin ardından Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Başarılı CS: GO oyuncusu yaptığı paylaşımda oynadıkları oyunun kendilerine ait olmadığını ve kendilerini bulmaya çalıştıklarını söyledi.

woxic: "Baz noktalarda takım ve bireysel olarak kötü oynuyoruz, pratik yapmaya devam edeceğiz ve hatalarımızdan ders alacağız umarım sonunda kendimizi buluruz. Nemiga gg'ye karşı 0-2." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından tecrübeli oyuncu Eternal Fire taraftarlarını da unutmadı ve "Bizden bugün ve dün kazanmamızı bekleyen taraftarlarımız için de üzgünüm. Daha iyisini yapacağız, söz veriyorum

Eternal Fire ekibi Pinnacle Fall Serisi'nde bugün saat 16.00 sularında GamerLegion ekibi ile karşılaşacak. Maçlar Twitch üzerinden canlı bir şekilde yayınlanacak!

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