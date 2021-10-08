Özgür 'woxic' Eker: 'Bazı yerlerde takım ve bireysel olarak kötü oynuyoruz' - Haberler
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Özgür "woxic" Eker: "Bazı yerlerde takım ve bireysel olarak kötü oynuyoruz"

Playerbros - Haberler | Gamegar
Özgür

Özgür "woxic" Eker Pinnacle Fall Serisi'nde alınan mağlubiyetler hakkında konuştu!

Özgür "woxic" Eker Pinnacle Fall Serisi'nde dün oynadıkları Nemiga Gaming mağlubiyetinin ardından Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Başarılı CS: GO oyuncusu yaptığı paylaşımda oynadıkları oyunun kendilerine ait olmadığını ve kendilerini bulmaya çalıştıklarını söyledi.

woxic: "Baz noktalarda takım ve bireysel olarak kötü oynuyoruz, pratik yapmaya devam edeceğiz ve hatalarımızdan ders alacağız umarım sonunda kendimizi buluruz. Nemiga gg'ye karşı 0-2." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından tecrübeli oyuncu Eternal Fire taraftarlarını da unutmadı ve "Bizden bugün ve dün kazanmamızı bekleyen taraftarlarımız için de üzgünüm. Daha iyisini yapacağız, söz veriyorum

" ifadelerini kullandı.

Eternal Fire ekibi Pinnacle Fall Serisi'nde bugün saat 16.00 sularında GamerLegion ekibi ile karşılaşacak. Maçlar Twitch üzerinden canlı bir şekilde yayınlanacak!

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