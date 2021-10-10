ZARFTAN TACİZ ÇIKTI

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - İstanbul Maltepe'de özel bir kurumda Matematik öğretmenliği yapan S.H. iddialara göre markette çalışan N.T.'ye sözlü ve yazılı tacizde bulunuyordu.

SPERM KALINTILARI BULUNAN CİNSEL İÇERİKLİ NOT YOLLADI

Yaklaşık bir ay önce markete gelip kadını sözle taciz eden S.H., 15 gün önce de marketin giriş kapısının altından bir zarf attı. Zarfın içinden üzerinde sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli bir not çıktı. N.T. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra şüpheliyi arama çalışması başlattı. Bu sırada da N.T. çalıştığı iş yerini değiştirdi.

MARKETE TEKRAR GELİP, ÇALIŞANLARA KADINI SORDU

ÇALIŞANLAR DARBEDİP MARKET DEPOSUNA KİLİTLEDİ

Güvenlik kameralarından şüpheliyi tanıyan market çalışanları ise S.H'yi darbederek market deposuna kilitledi. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

HİÇBİR ŞEY HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Kısa sürede markete gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli S.H'nin emniyette verdiği ifadede hiçbir şey hatırlamadığını, kendisini darp eden kişileri de hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelinin polis tarafından marketten çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.