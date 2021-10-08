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Özel İnsanlar Amatör Spor Haftası Etkinliklerine Katıldı

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Özel İnsanlar Amatör Spor Haftası Etkinliklerine Katıldı

Özel İnsanlar Amatör Spor Haftası Etkinliklerine Katıldı Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ndeki zihinsel engelli gençler Amatör Spor Haftası etkinliklerine katıldı.

NEVŞEHİR (Habermetre) - Özel İnsanlar Amatör Spor Haftası Etkinliklerine Katıldı

Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ndeki zihinsel engelli gençler Amatör Spor Haftası etkinliklerine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri Nevşehir'de devam ediyor.

Hafta dolayısıyla düzenlenen futbol müsabakasına Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli gençlerde katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde oynanan müsabakada Rasim Uzer Özel Eğitim merkezi, Nevşehir Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar eğitim merkezi sporcularından oluşan takım aralarında Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Avcı ve yöneticilerin yer aldığı takım ile karşılaştı.

Oldukça renkli görüntülere sahne olan müsabaka sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir tarafından özel sporculara madalya verildi.

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