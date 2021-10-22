Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın kavga görüntüleri (2)

OYUNCU ve şarkıcı Özcan Deniz ileeski eşi Feyza Aktan arasındaki kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıtı.

İddiaya göre Özcan Deniz 15 Eylül günü oğlunun okula gitmediğini öğrenmesi üzere eski eşi Feyza Aktan'ın evine gitti. Deniz'in eve gitmesinden bir süre sonra, ikili arasında tartışma yaşandı. Yaşanan olayın ardından Özcan Deniz, karakola giderek Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu. İkilinin tartışma anları ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Aktan'ın evin kapısının önünde yaşanan tartışmaya ilişkin görüntülerde Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'e tokat atarak kıyafetini parçaladığı görülüyor.

AKTAN'IN ÖZCAN DENİZ'E TOKAT ATTIĞI ANLAR KAMERADA