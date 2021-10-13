Özay Özgüler kimdir? Yargı üniversite hocası Ozan gerçek adı nedir?

Özay Özgüler kimdir? Yargı üniversite hocası Ozan gerçekte kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizileri arasında yerini alan yapım, kısa sürede büyük beğeni topladı. Ozan karakteri merak ediliyor. Ozan karakterinin gerçek adı ilgiyle araştırılıyor. İşte Yargı dizisindeki Ozan hakkında bilgiler...

YARGI ÜNİVERSİTE HOCASI OZAN GERÇEKTE KİMDİR?

Yargı dizisindeki Ozan karakteri, üniversitede öğretim görevlisidir. Ceylin'in kız kardeşi İnci'nin katilleri arasındaki şüpheliler arasında yer alan, Ozan karakteri Ceylin'in de öğretmenidir. Dizinin 3. bölümünde yayınlanan sahnelerde Ozan ve eşinin İnci'ye şiddet uyguladığı görüldü. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İnci'nin aşk yaşadığı hocası Ozan, eşi ile birlikte yurt dışına kaçarken Ceylin'in hamlesiyle yakalanırlar. Evlerinde yapılan inceleme sonrası elde edilen delillerle hoca ve eşi, Pars ve Eren ile sorgulanırlar. İkisi de o gece neler yaşandığını anlatırlar. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ÖZAY ÖZGÜLER KİMDİR?

Özay Özgüler, tiyatro oyunculuğuyla dikkat çekmiştir. Rol aldığı diziler arasında Gcenin Kraliçesi, Arkadaşlar İyidir, Kurşun gibi yapımlar yer alıyor.

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