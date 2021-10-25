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Özalp'ta kadınların yaptıkları ürünler sergilendi

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Özalp'ta kadınların yaptıkları ürünler sergilendi

Van'ın Özalp ilçesinde Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan kurslara katılanların yaptıkları ürünler sergilendi.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan kurslara katılanların yaptıkları ürünler sergilendi.

ADEM kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları birbirinden güzel ürünler, ADEM merkezinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, İlçe Halk Eğitim Müdürü Sami Yıldırımçakar, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdullah Zengin, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Merkezdeki kursları gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Nasır, el emeği ürünleri inceleyerek kursiyerleri tebrik etti.

Aile Destek Merkezi (ADEM) Proje Koordinatörü Leyla Dinç, salgının zorluklarına rağmen böyle zengin bir sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karma bir sergi oluşturduklarını belirten Dinç, "Kadınlarımızın el becerileri takdire şayan. El nakışları, iğne oyaları, rölyefler, tel kırma, ahşap boyama, yöresel kıyafetler ve işlemeleri gibi onlarca farklı tarzda yapılmış adeta sanat eserlerine imza attılar. Genelde her kursumuzun ürünlerini ayrı ayrı sergilerken bu kez karma bir sergi oluşturduk." dedi.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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