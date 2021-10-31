Oyuncular New World Sohbet Kutusuyla Oyunun Çökmesine Sebep Oluyor

Amazon Game Studio'nun ilk MMORPGsi New World başarılı çıkışına rağmen yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan buglar ile oyuncuları sıkıntıya sokmaya başladı.

New World sohbet kutusu hem sohbet hem de yardım için sıkça kullanılan bir yer olsa da kodlamadaki bir eksiklikten dolayı oluşan ve yeni fark edilen bir özelliği sohbet kutusunun yapabileceklerini tamamen değiştirmiş bulunmakta. Keşfedilen özelliğe göre New World sohbet kutusu HTML kodlarını düpedüz şekilde kabul ediyor ve dönüştürebiliyor. Bu özellik kısa sürede oyuncuları eğlendirmek isteyen dost canlısı oyuncuların elinde devasa sosis resimlerinin sohbette belirmesi gibi komik durumlara da dönüşmüş durumda.

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Fakat her kod açıklığının eğlenceli tarafları olduğu gibi oyuna zarar verebilecek tarafları da var. YouTuber Josh Strife Hayes'in kanalında bu problemin koddaki küçük bir hatadan kaynaklandığını anlatan videoda ayrıca bu bugın belli kullanımlarının oyunun çökmesine sebep olacağı da açıklanıyor. Sohbet kutusunda belli bir HTML kodunu kullanarak oyuna hiçbir klasöründe olmayan bir dosyayı araması talebini verdiğiniz gizli bir mesaj atmanız koşulunda mesajı normal şekilde görüp imleçlerini üstüne getiren oyuncuların oyunu bu talebi işleme aldığından fakat dosyayı bulamadığından dolayı çöküyor. Bu tuzağa düşmüş pek çok oyuncu olmasına rağmen Amazon Game Studio tarafından henüz herhangi bir düzeltme hareketi gelmedi.

New World Sistem Gereksinimleri, Oyun Kaç GB?

Hayes bu sorunun ilk defa bir MMORPG'de görülmediğini ve World of Warcraft'ın da benzer bir buga bir zamanlar sahip olduğunu hatırlatırken en başta böyle bir sorun olmaması gerekse de çözümün de pek karışık olmadığını ifade etti. Buna göre bu sorunun yakın zamanda çözülmesi mümkün görünse de çözüldüğü kesinleşene kadar New World sohbet kutusunda imlecinizi dolaştırırken dikkat etmenizi öneririz.

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