OYUNCU KEMAL KURUÇAY HAYATINI KAYBETTİ

KOCAELİ (DHA) - Seksenler Dizisinde 'Seyfi' karakterini canlandıran oyuncu Kemal Kuruçay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi'ndeki dizi setinde bir sahnenin çekimi için hazırlık yaptığı sırada fenalaşarak yığıldı. Set ekibi tarafından haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kalp krizi geçiren Kemal Kurucay'ı Bayramoğlu Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kemal Kuruçay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dizi oyuncuları ve set ekibi hastaneye akın etti.

ALİ GÜVEN EZBERİNİ OKURKEN YERE YIĞILDI

Seksenler Dizisi'nin yapımcısı Birol Güven'in ağabeyi Ali Güven, Kemal Kuruçay'ın rahatsızlanmadan 1 saat önce sete gelerek hazırlık yaptığını, ezberini okurken yere yığıldığını gördüklerini, 112 Acil'e haber verdiklerini söyledi. Hastanede 45 dakika boyunca müdahale edildiğini belirten Ali Güven, Burada 45 dakika arkadaşlar mücadele ettiler, ancak kurtaramadık. Şimdi eşi geldi, evlatlarını bekliyoruz nereye gömülecek, nereye gidecek kendileri karar verecekler. Biz de karar verilene kadar onlara burada yardımcı olacağız dedi.

Kemal Kuruçay'ın çocuklarının Ankara'dan yola çıktığı, cenazeyi Ankara'ya götürerek burada toprağa verecekleri öğrenildi.